В центре Петербурга упавшая штукатурка тяжело травмировала сотрудницу полиции. Здание используют МВД и МЧС

Фрагмент штукатурки обрушился на сотрудницу полиции в центре Петербурга. Женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, накануне около 23.30 с третьего дома по Мытнинской улице отвалилась штукатурка балкона второго этажа. Обрушившийся кусок задел 34-летнюю инспектора по делам несовершеннолетних Екатерину Мелькину.

Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии в Мариинскую больницу. Задеты голова, позвоночник, внутренние органы. В момент обрушения Мелькина находилась на службе.

В пресс-службе администрации Центрального района рассказали, что здание является нежилым и используется для размещения 76-го отдела полиции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга. Также в здании располагается пожарно-спасательная часть № 7.