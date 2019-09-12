МФК AVATAR: апартаменты для жизни на Петровском острове

В конце 2018 года было завершено строительство многофункционального комплекса с апартаментами AVATAR от «Строительного треста». Продажи продолжаются – у тех, кто ищет комфорта и оригинальности, еще есть шанс поселиться в престижной локации на Петровском острове.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Это второй объект компании «Строительный трест» на острове, который стал новым сосредоточением недвижимости высокого класса. Первый – находящийся неподалеку ЖК OSTROV, сданный в 2017 году. Готовый восьмиэтажный многофункциональный комплекс бизнес-класса AVATAR с видовыми апартаментами, офисами и коммерческими помещениями, автоматизированной парковкой и медицинским центром объединил в себе все, к чему стремится современный житель мегаполиса – жизнь в центре города, но при этом в тишине и комфорте, в окружении водоемов и парков.

Локация – одно из главных преимуществ комплекса. На большей части острова продолжается активное строительство, причем исключительно жилья сегмента «бизнес» и выше. Уже сегодня на Петровском сформирована однородная среда, которая продолжит развиваться пропорционально все большему благоустройству острова. МФК AVATAR от «Строительного треста» – объект для успешных людей. Престиж локации определяется и за счет исторической застройки, и за счет окружения – воды, парков и скверов, и благодаря существующей развитой инфраструктуре.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Так, например, кроме акватории Невы жители из своих окон смогут наслаждаться видом на Петровский парк и пруд, сформировавшийся из естественных заливов. Близость реки и Петровского фарватера позволяют заниматься водными видами спорта: яхтингом, винд- и SUP-серфингом, вейкбордингом и так далее. Для владельцев яхт и катеров открывается жить ближе с яхт-клубами на Петровском и Крестовском островах.

Кстати об открывающихся видах. В наличии апартаменты с террасами, панорамным остеклением, функциональными планировками глубокими балконами и лоджиями. А это возможность оригинально организовать внутренне пространство, наслаждаться природным освещением и принимать гостей в зоне с потрясающими видами, которые открываются за счет удачной локации, обилия зелени и исторической застройки в окрестностях.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

«Строительный трест» строит именно для жизни – как квартиры, так и апартаменты. Покупатель может выбрать апартаменты в AVATAR из множества вариантов: от двух до четырех комнат, площадью от 63 до 192 кв. м с панорамным остеклением, террасами, высокими потолками. Оформление фасадов и входных групп – это современность и функциональность, минимум декора, четкость и простота линий. Восьмиэтажный комплекс построен в современном архитектурном стиле: навесные фасады из керамогранита белого, терракотового и серого оттенков, природная цветовая гамма и каскадная архитектура фасада создают архитектурный ритм, одновременно выделяющий объект, но гармонично сочетающий его с окружением.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Неподалеку, на Крестовском острове, все многообразие спортивных сооружений, несколько фитнес-клубов высокого класса. В 15 минутах от МФК – «Зенит-Арена», в шаговой доступности стадион «Петровский» и СК «Юбилейный». Также рукой подать до прогулочной зоны на Крестовском острове и Большого проспекта Петроградской стороны с его развитой индустрией развлечений, бутиками, кафе и ресторанами.

AVATAR от «Строительного треста» построен в уединенной части Петровского. При этом это место удачно с точки зрения транспортной доступности, сюда легко попасть из любой точки города. Открытый в прошлом году мост Бетанкура соединил Петровский остров с Васильевским, в итоге жители МФК AVATAR за 10-15 минут смогут добраться и до Дворцовой площади, и до выезда на Западный скоростной диаметр.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

В шаговой доступности от комплекса три детских сада – как государственных, так и частных, и несколько школ. А в период летних каникул детей ждут полсотни аттракционов в знаменитом парке развлечений на Крестовском острове.

Апартаменты в AVATAR – это не просто помещения для инвестиций, это площади для жизни, коммерческие помещения для бизнеса, автоматизированный паркинг для автомобилей. Что касается коммерческой инфраструктуры, то площади под нее оказались востребованы, и на данный момент в МФК AVATAR в продаже осталось только одно коммерческое помещение для бизнеса площадью 250 кв. м.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "OSTROV" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/