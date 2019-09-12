Томский суд вернул в прокуратуру дело подростка, ударившего машину после гибели щенка под ее колесами

Мировой судья Ленинского района Томска вернул в прокуратуру дело 16-летнего юноши, ударившего машину, которая насмерть сбила его собаку. Владелец Nissan оценил ущерб в 14 тысяч рублей.

Дело по статье УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба» привлекло внимание общественности: 11 сентября детский уполномоченный Анна Кузнецова призвала прекратить уголовное преследование несовершеннолетнего, подчеркнув, что «на одной чаше весов – капот автомобиля, на другой – боль от потери любимого животного и угроза крупного штрафа или лишения свободы». По её словам, когда в июне молодой человек несколько раз ударил по капоту, то переживал шок, ведь под колёсами оказался его питомец. Кузнецова попросила рассмотреть возможность привлечения к ответственности самого владельца автомобиля.

Суд удовлетворил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Как 12 сентября пишет ТВ2, в оформлении документов нашли ошибки. Так, в материалах не была указана дата совершения преступления, из-за чего их отправили на прокурорскую проверку.

«Сейчас… появилось ощущение, что все-таки должны добиться справедливости», – сказал журналистам отец подростка.