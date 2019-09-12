Священник из Ленинградского института культуры провёл крестный лёт: вылил на Тверь 70 л святой воды

Накануне петербургского крестного хода, ради которого утром 12 сентября перекрывали Невский проспект, в Твери другое религиозное мероприятие проводили в воздухе.

Как пишет Tvernews, традиционный крестный лёт в День трезвости, 11 сентября, стартовал с аэродрома Змеёво. Священнослужители привезли с собой 70 литров освященной специальным чином святой воды и две иконы – «Неупиваемая чаша» и Иоанна Предтечи. В самолёте митрополит Тверской и Кашинский Савва прочитал молебен, в то время как председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» Александр Горячев на высоте 200 – 300 метров лил из чаши на город святую воду.

Помимо священнослужителей на борту самолёта находилась семейная пара, в которой муж чудом исцелился от пьянства. В Твери есть реальные случаи чудесного избавления от пьянства, говорит отец Александр Горячев, организатор подобных мероприятий.

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«Вместе с иконой «Неупиваемая чаша» мы летаем над Тверью с 2006 года, это уже городская реликвия. Хотите – верьте, хотите – нет, но однажды, увидев пролетевший самолет, муж сказал своей жене, что он завяжет с алкоголем. И завязал», – рассказывает Александр Горячев.

На слова, что многие не принимают крестный лет всерьёз и смеются над ним, он сказал: «Смейтесь – смех продлевает жизнь. Только в чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем – перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить – это вызывает смех? Пускай смеются – а мы будем свое дело делать».

Отметим, что, по данным официального сайта Тверской и Кашинской епархии РПЦ, 66-летний иерей Александр Иванович Горячев в 1974 году окончил Ленинградский институт культуры им. Н. К. Крупской.