«Ознаменованы многочисленными скандалами и нарушениями». Филиалы Росгосцирка требуют не допустить возвращения старого директора

Директора филиалов «Росгосцирка» подписали обращение к министру культуры Владимиру Мединскому. Они просят не допустить возвращения экс-гендиректора компании Вадима Гаглоева к руководству.

«Два года работы Вадима Черменовича в Росгосцирке ознаменованы многочисленными скандалами и нарушениями», — считают авторы письма, которое есть в распоряжении «Фонтанки».

Директора филиалов отмечают, что под началом Гаглоева, руководившего Росгосцирком с 2014 по 2016 год, компания терпела «застой и приписки в творчестве, задержки зарплаты и финансирования кормов для животных на фоне неэффективного расходования средств».

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В качестве примера приводится ситуация с программой «Кракатук», совладельцем которой является Вадим Гаглоев. По результатам гастрольного тура по городам России образовалась дебиторская задолженность в 25 миллионов рублей, и она была «неправомерно списана», считают авторы текста. Они также напоминают о неудачном внедрении системы электронной продажи билетов, «волюнтаризме и хаосе в договорных отношениях», «кадровом произволе», «нарушениях трудового и миграционного законодательства».

«Гаглоев уничтожил зарубежную деятельность компании… Во время осуществления работ по реконструкции цирков… были допущены серьёзные нарушения… К моменту ухода Владимира Черменовича с должности гендиректора Росгосцирка компания была полностью обескровлена… Сумма кредиторской задолженности на момент его ухода с должности составляла более 950 млн рублей», — перечисляют директора филиалов.

Напомним, 13 августа Министерство культуры объявило, что ищет нового главу Росгосцирка. В конкурсе на замещение должности могут поучаствовать кандидаты с высшим образованием и опытом работы на руководящей должности не менее пяти лет — они должны представить свои программы развития Росгосцирка. Вадим Гаглоев 5 сентября заявил, что намерен участвовать в конкурсе, «чтобы исправить все ошибки». Сейчас обязанности гендиректора Росгосцирка исполняет Владимир Шемякин.