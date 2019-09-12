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Общество
12.09.2019 12:30
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CNBC рассказал о наблюдении американской разведки за секретными российскими ракетами «Буревестник». США связывают их испытания с ЧП в Северодвинске

Телеканал CNBC узнал о докладе разведки США, в котором говорится об информированности Америки о разработке ракет с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

«Несмотря на множество неудачных испытаний, российская ядерная ракета с так называемым неограниченным радиусом действия будет готова в течение следующих шести лет, что быстрее сроков, о которых сообщалось ранее», – рассказал в ночь на 12 сентября CNBC.

По данным американской разведки, Россия в течение последних лет провела несколько тестов своих новейших ракет, не все из которых закончились успехом. Якобы самый длительный полет составил 22 мили (чуть более 35 км), после чего был потерян контроль. Самый короткий полет длился всего несколько секунд.

Особо подчеркивается, что за «таинственным взрывом у северного побережья России» скрывается операция по подъему потерянного «Буревестника». Ранее подобную версию уже высказывали в США.

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Российские военные, по оценкам разведки Америки, готовы взять «Буревестник» на вооружение к 2025 году.

Напомним, что впервые широкой публике о новейшей ракете стало известно в марте прошлого года в ходе послания президента Федеральному собранию РФ. По словам Владимира Путина, «Буревестник» — перспективная российская межконтинентальная ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Ракета способна обходить американские системы противоракетной обороны (ПРО). В докладах Минобороны и правительства США ранее отмечалось, что возможное создание Россией подобных ракет является новой потенциальной угрозой. Эксперты указывали на то, что подобные «Буревестнику» ракеты могут лететь по непредсказуемой траектории на относительно небольшой высоте, что делает их практически неуязвимыми для систем ПРО в США.

В результате инцидента на военном полигоне ВМФ у села Нёнокса в акватории Белого моря при испытании двигателя погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом»: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. В результате трагедии еще трое сотрудников получили травмы и ожоги, они были доставлены в специализированное медицинское учреждение. Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём аккаунте в Twitter, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник».

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