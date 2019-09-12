В петербургском штабе Навального прошёл обыск по делу об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией. Сотрудников допросили

Силовики провели обыск в петербургском штабе сторонников Алексея Навального на Вознесенском проспекте, 33, утром 12 сентября. Участие в следственных мероприятиях принимали работники СОБР и люди в штатском, которые отправили корреспондента «Фонтанки» за комментариями в Следственный комитет. После обыска лидера штаба Александра Шуршева, который присутствовал при следственных действиях, увезли в региональное управление Следственного комитета.

Активисты утверждают, что из помещения не изъяли ничего существенного — только вскрыли упаковки с сувенирной продукцией, которую штаб собирался отправить сторонникам. Тем не менее люди в штатском вынесли из здания на Вознесенском коробку, не пояснив, что в ней.

Утром обыск провели и в квартирах руководителей штаба. Домой пришли не только к Александру Шуршеву, но и к его соратникам Даниилу Кену и Ольге Гусевой.

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«В шесть утра следователи пришли домой к моей маме — туда, где я зарегистрирован. Выломали дверь. Обыск, как говорилось в постановлении, которое мне показали, проходил в рамках дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией. Не изъяли ничего — ни деньги, ни технику», — сказал Кен. По его словам, обыск длился около двух часов, после этого активиста увезли в СК: «Вопросы касались финансовой деятельности штаба в Петербурга, ФБК, моего знакомства с Навальным и Волковым. Я отказался давать показания и ушел в статусе свидетеля».

Массовые обыски у сторонников Навального прошли с раннего утра 12 сентября в сорока регионах. Силовики проводили мероприятия как в офисах штабов, так и на квартирах активистов. По оценке московского офиса ФБК, общее количество обысков превысило 150. В них было задействовано не менее 1000 сотрудников силовых структур. По данным главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, которые он приводит в своем телеграм-канале, у обысканных сотрудников начали блокировать банковские счета. В том числе "минус" 75 миллионов ублей заблокировали счета Шуршева и Гусевой.

Некоторых обысканных после обыска отвезли в региональные СК для допросов в качестве свидетелей.