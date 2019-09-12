«Хочется пожить на пенсии долго и счастливо, а без слуха это затруднительно»

Всю жизнь Владимир Владимирович трудился на «шумной» работе. С годами это привело к потере слуха, что сказывается на качестве жизни: он с трудом различает речь, на улице не слышит приближающий транспорт. Слуховые аппараты за госсчёт ему не положены, купить их на пенсию, мужчина не может.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать средства на слуховые аппараты.

Щуклин Владимир Владимирович, 71 год.

Тугоухость 2-й степени. Необходимы многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость 84 050 руб.

Слух Владимир Владимирович начал терять давно. Первые звоночки случились ещё во время срочной службы в ракетных войсках стратегического назначения в городе Мирном.

Потом, после окончания вуза, была работа на важнейшем для нашего города объекте – строительстве Комплекса защитных сооружений от наводнений. Затем, надзор за созданием гидро- и теплоэлектростанций в союзных республиках.

«Стройка – процесс громкий, – рассказывает Владимир Владимирович. – Врач сразу же спросил меня, не служил ли я в артиллерии. А я и там работал. Хобби моё многолетнее тоже на слух влияет отрицательно. Люблю поохотиться. Хожу на уток. Сейчас больше ради процесса, чем результата».

Последние несколько лет до пенсии Владимир Владимирович работал в службе эксплуатации дамбы. На заслуженный отдых ушел только в 70 лет. К сожалению, оказалось, что на пенсию не так-то просто прожить. Из 15 тысяч рублей до трети уходит на лекарства. Владимир Владимирович пережил серьёзную операцию на сердце. Он никак не может экономить на препаратах, а получить рекомендованные иностранные лекарства бесплатно не получается.

Ухудшающийся слух серьёзно снижает качество жизни. Владимиру Владимировичу стало сложно разбирать речь. Он стесняется переспрашивать, поэтому просто ограничивает общение. На улице тоже дискомфортно – нет понимания, с какой стороны приближается транспорт. Рассчитывать на помощь государства не приходится – с 2013 года инвалиды со 2-й степенью тугоухости лишены права на льготное слухопротезирование. Купить качественные слуховые аппараты самостоятельно не на что. Родственники помочь не могут, сами находятся в стеснённых финансовых обстоятельствах. Владимир Владимирович надеется на помощь неравнодушных людей. Он очень хочет пожить на пенсии долго и счастливо, а без слуха это затруднительно.

О том, как помочь Владимиру Владимировичу, можно узнать на его странице на сайте БФ «Долго и счастливо».

Команда Благотворительного фонда «Долго и счастливо» благодарит всех, кто оказывает поддержку пожилым петербуржцам, в частности читателей «Фонтанки».

«От всей души благодарим читателей «Фонтанки» за участие, доброту и активную помощь, благодаря которой Галине Ивановне Смирновой был передан годовой запас высокоэффективного дорогостоящего препарата «Форстео» для курсового лечения тяжелейшего остеопороза. Теперь она может получить терапию мирового уровня. Такое лечение является в мире золотым стандартом, и мы очень рады, что теперь оно доступно и нашим подопечным. Галина Ивановна благодарит каждого, кто принял участие в её судьбе, и желает огромного здоровья, оптимизма и счастья», – передали слова благодарности сотрудники фонда.