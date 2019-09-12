Корпус 9 финского городка «Юттери» сдан и готов к заселению

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома 9 квартала «Юттери», расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В ближайшее время начнется передача ключей дольщикам.

Пятиэтажный корпус состоит из 5 секций и рассчитан на 254 квартиры площадью 10 843 кв. м. Последний этаж – мансардный. Несмотря на малоэтажность, дом оборудован лифтами OTIS, в лифтовых холлах установлены камеры видеонаблюдения. На первом этаже предусмотрены встроенные коммерческие помещения площадью 247 кв. м.

К моменту ввода в эксплуатацию в 9 корпусе квартала «Юттери» в реализации остались последние квартиры площадью от 29 до 97,24 кв. м. У покупателей большой выбор планировочных решений, включая лоты с балконами разных видов и конфигураций. Есть компактные варианты площадью 4-8 кв. м, балконы и лоджии размером от 8 до 14 кв. м, а также балконы в квартирах на мансардном этаже площадью 7-11 кв. м. Минимальная стоимость жилья составляет от 2,79 млн рублей.

Малоэтажный городок «Юттери» возводится в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Он состоит из десяти 4-этажных домов с мансардами и спроектирован известным финским архитектором Юккой Тикканеном. Квартал воссоздает атмосферу уютного европейского пригорода. Корпуса, построенные в форме буквы «П», имеют комфортные и безопасные дворы, полностью закрытые для проезда машин. Для них предусмотрены просторные парковки по периметру квартала. На территории есть детские и спортивные площадки, велодорожки, зоны отдыха и цветники. В центре нового микрорайона расположен детский сад на 120 воспитанников, недавно введенный в эксплуатацию. Первые четыре корпуса уже заселены. В настоящий момент ГК «Ленстройтрест» продолжает строительство домов четвертой и пятой очередей.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/