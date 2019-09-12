Посчитай вагоны. ГУП «Петербургский метрополитен» сделал составы на двух линиях подземки длиннее

Количество вагонов в составах на 4-й (Правобережная) и 5-й (Фрунзенско-Приморская) линиях увеличилось. Об этом 12 сентября сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» в телеграм-канале.

«На линии 5 теперь пассажиров перевозят составы восьмивагонного, а на линии 4 – семивагонного формирования. Полностью эта работа будет закончена до 20 сентября 2019 года», – пишет на своем сайте госпредприятие, обеспечивающее работу петербургской подземки. По 6 вагонов в составе остается на Московско-Петроградской и Невско-Василеостровской линиях метро. На Кировско-Выборгской ветке с 2004 года курсирует по 8 вагонов в составе.

Напомним, ранее представители петербургского метрополитена рассказали, что за первые 6 месяцев 2019 года городской подземкой воспользовалось 372,5 млн пассажиров. Из них было досмотрено более 15 млн, у которых в общей сложности изъяли 99 тысяч запрещенных предметов.