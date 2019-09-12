Вокальный марафон и ретродискотека. Осуждённые сбежали из колонии-поселения ради Дня города в Астрахани

В поисках веселья осуждённые покинули колонию-поселение в Калмыкии. До праздника троица не добралась, но острые ощущения обеспечили сотрудники ДПС, пустившиеся в погоню за «Нивой» с беглецами.

Смотреть в новом окне Пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Как сообщает ГУ МВД по Астраханской области 12 сентября, около четырёх утра наряд ДПС на 69-м километре трассы Р-216 «Тамбов – Волгоград – Астрахань» заметил автомобиль Chevrolet Niva без номеров. Транспорт на требование об остановке не отреагировал, началась погоня.

Затормозить «Ниву» удалось через десять километров, когда машина свернула с магистрали к частному сектору в селе Линейное.

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«Водитель, несмотря на признаки опьянения, отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что впоследствии был привлечён к административной ответственности. Характерный запах алкоголя исходил и от двух пассажиров. При себе они не имели никаких документов», — отметили в ведомстве.

После того как у приятелей из транспорта сняли отпечатки пальцев, выяснилось, что троица сбежала из колонии-поселения в Калмыкии. В машине находились двое жителей Камызякского и Красноярского районов Астраханской области в возрасте 28 и 43 лет, а также 34-летний житель Краснодарского края. Напарники по побегу осуждены за кражу, грабёж и разбой. Мужчины признались, что держали путь в Астрахань на День города. Программа праздника растянулась на целую неделю и включает в себя вокальный, танцевальный, художественный марафоны, а также ретродискотеку.