Молдавия запросилась обратно в зону свободной торговли с Россией и СНГ

Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску на конференции по итогам визита в Москву заявил, что республика хочет восстановить коммерческие отношения с Россией в рамках соглашения о зоне свободной торговли СНГ, передает РИА Новости.

"Мы говорили о восстановлении экономических отношений, поскольку в прошлом году лишь 8% экспортной продукции Молдавии попали в Россию, этот показатель может быть больше. Я отметил в Москве, что мы хотим вернуться в отношениях с РФ в рамках договора о зоне свободной торговли, подписанном в рамках СНГ, потому что сейчас он не работает в полной мере", – отметил Попеску.

По его словам, договор о зоне свободной торговли СНГ не противоречит соглашению об ассоциации Молдавии и ЕС. Министр считает, что именно вопрос торгово-экономических отношений может стать главным вопросом, который будет обсуждаться во время возможного визита премьера Майи Санду в Москву. "Вчера в Москве мы обсудили приоритеты обеих сторон в двусторонних отношениях, теперь в рамках правительства нужно определить шаги, которые предпримет премьер Санду во время возможного визита в Москву", – отметил Попеску.

Он добавил, что обсудил с российскими коллегами проблемы, с которыми сталкиваются молдавские граждане в РФ. В частности, речь шла об отсутствии соглашения о соцзащите с РФ и возможном снижении стоимости роуминга в обеих странах.