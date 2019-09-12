ЖК «Морская звезда» аккредитован еще одним банком

ГК «Эталон»

МТС банк аккредитовал ЖК «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Согласно условиям МТС банка, купить квартиру в жилом комплексе с помощью ипотечного кредита можно с первоначальным взносом от 20%. Процентная ставка составит от 10,1% годовых. Для участников зарплатного проекта ставка может быть от 9,9%. Кредит можно оформить на сумму от 1 млн до 25 млн рублей, без ограничений по досрочному погашению. Максимальный срок ипотечного займа – 25 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.mtsbank.ru

Жилой комплекс «Морская звезда» расположен по адресу: Санкт-Петербург, улица Оптиков, д. 37, стр. 1. Дом построен по кирпично-монолитной технологии и введен в эксплуатацию в июле 2019 года. Общая реализуемая площадь объекта составляет 60 тыс. кв. м. Жилой комплекс «Морская звезда» включает 1164 квартиры – от студий до трехкомнатных, а также подземный и надземный паркинги в общей сложности на 228 машиномест.

ЖК «Морская звезда» расположен в Приморском районе, вблизи парка 300-летия Санкт-Петербурга и озера Лахтинский Разлив. В мае 2018 года в 1,5 км от комплекса открылась новая станция метро «Беговая».

ПАО «МТС-Банк» Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Морская звезда» – застройщик ООО "Спектр", проектная декларация на сайте http://hkera.ru/zhk-morskaya-zvezda