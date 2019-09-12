Петербуржцы любят Финляндию больше, чем москвичи, каждый третий хотел бы там жить

Качественные продукты, экология и чистая вода — именно за этим петербуржцы едут в соседнюю Финляндию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого среди россиян «Левада-центром» по заказу финского МИДа.

Harri Tarvainen, Visit Finland

Как рассказали «Фонтанке» в Генконсульстве Финляндии в Петербурге, 95% петербуржцев и 88% жителей Ленобласти относятся к Суоми положительно — во многом благодаря близости и доступности. Для сравнения: среди москвичей показатель составляет 85%, а в целом по России — 71%.

По сравнению с другими западными странами имидж Финляндии в глазах наших соотечественников гораздо лучше. Так, среди жителей Северной столицы лишь один человек из ста негативно воспринимает Финляндию, тогда как в нелюбви к ЕС признались 44% респондентов, а к США — 53%.

Если в среднем каждый четвёртый россиянин уверен, что отношения РФ и Финляндии хорошие, добрососедские, то в Петербурге такой точки зрения придерживается каждый второй (46%). Спокойным и мирным взаимодействие наших стран называют 37% жителей города. Судя по всему, война между СССР и Финляндией не оставила в сердцах петербуржцев больших обид: 70 % сообщили, что знают о Зимней войне, по крайней мере в общих чертах, 85% респондентов заявили, что на нынешнее отношение к Суоми этот печальный этап истории не влияет.

Любопытно, что 7% опрошенных россиян считают Финляндию членом НАТО, а 26% затруднились охарактеризовать её отношения с альянсом. 55% уверены в нейтралителе и внеблоковом статусе, тогда как в 2017-м таковых было меньше — 48%. По факту Финляндия — партнёр НАТО, и знают об этом лишь 12%.

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Из-за близости страны петербуржцы многое знают о жизни в Финляндии не понаслышке, и каждый третий был бы не прочь перебраться туда насовсем. Среди россиян в целом переехать в Суоми мечтают 15%. Главное, что, по мнению опрошенных, характеризует страну — это, прежде всего, высокий уровень жизни, свобода, государство благосостояния, демократия, современность и инновации, равноправие. Лишь 8% отметили национализм.

Помимо чистой природы Финляндия, по мнению россиян, хороша своей системой соцобеспечения и качественными продуктами и услугами. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет особое внимание обращают на высокий уровень образования, низкий уровень коррупции, здравоохранение и свободу слова.

Что касается общий познаний о стране, то первым делом Финляндия ассоциируется у россиян с природой (18%), сауной (14%), туризмом (14%) и высоким уровнем жизни (14%). Самые известные финны в РФ, как показал опрос, – это актёр Вилле Хаапасало, братья-режиссёры Мика и Аки Каурисмяки, гонщики Мика Хаккинен и Кими Райкконен, автор "Муми-троллей" Туве Янссон и маршал Карл Густав Маннергейм.