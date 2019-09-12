Смольный, Ленобласть и федеральные власти обсудят финансирование строительства метро в Кудрово

16 сентября в Смольном состоится совещание с участием вице-премьера Максима Акимова. Власти Петербурга и Ленинградской области под присмотром представителя правительства РФ в том числе обсудят станцию метро «Кудрово», сообщил 12 сентября вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин.

В совещании примут участие руководители обоих регионов, в том числе врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Отдельно Москвин отметил то, что на сегодняшний день официального отказа от Министерства транспорта насчет финансирования строительства метро в Кудрово пока не было. Так вице-губернатор прокомментировал публикации в прессе, согласно которым станция «Кудрово» и депо «Правобережное» лишились финансовой поддержки федеральных властей.

Напомним, открыть участок оранжевой линии до станции «Кудрово» предполагается в 2025 году. Планируется, что у станции может быть два вестибюля — по одному на регион. «Фонтанка» писала о том, что протянуть подземку за станцию «Дыбенко» до станции «Кудрово» может помешать проект трамвайной линии. Сторонники наземного транспорта уверены, что организовать легкорельсовое движение в Кудрово – это и дешевле, и быстрее, а значит, нужно сконцентрироваться на нем.