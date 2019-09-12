У Ари из «Краснодара» украли часов на 23 миллиона рублей. Полиция Кубани вернула футболисту коллекцию, но не всю

Бразильский нападающий «Краснодара» Ари, который неоднократно попадал в список самых высокооплачиваемых игроков Российской футбольной премьер-лиги, лишился коллекции дорогостоящих часов после визита в его дом на Кубани злоумышленника.

«Сотрудниками УМВД России по городу Краснодару задержан мужчина, подозреваемый в краже дорогостоящих наручных часов, принадлежащих известному футболисту», – рапортует 12 сентября МВД на своем сайте.

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Несколько украденных аксессуаров злоумышленник успел продать, а часть он спрятал в подвале заброшенного здания, отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель. Его взяли под стражу. Дело возбудили по четвертой части статьи 158 УК РФ (кража).

На оперативных кадрах, распространенных пресс-службой МВД РФ, видно, что коллекция игрока включает несколько дорогостоящих моделей как российских, так и зарубежных производителей. Всего у него похитили 12 часов. За ними Ари пришел в футболке с номером 23, который по иронии судьбы соответствовал количеству миллионов рублей, в которые оценили пропажу.

Коллекцию нападающему вернули.

Напомним, что 33-летний Ари родился в бразильской Форталезе, где выступал за местные клубы. В 2006 году он перебрался в шведский ФК «Кальмар», а затем был заигран за АЗ. В 2010-м он окончательно перебирается в Россию, начав играть за «Спартак». Однако через три года его принимает «Краснодар». В Москву он ненадолго вернулся в 2017-м, поиграв за «Локомотив» на правах аренды. Несмотря на то что спортсмен входил в бразильскую молодежку, в 2015 году тренер российской сборной Фабио Капелло предложил Ари получить паспорт РФ и играть за его команду. В 2017-м Арикленес да Силва Феррейра, как звучит полное имя Ари, стал россиянином. В том же году футболист попал в топ самых высокооплачиваемых игроков российской Премьер-лиги. Ари получает 2 миллиона евро за сезон.