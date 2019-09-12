Благотворительный забег «Айда, Пушкин!» в поддержку онкобольных людей перенесли на октябрь

Благотворительный костюмированный забег «Айда, Пушкин!» перенесён на октябрь. Об этом сообщили в фонде AdVita («Ради жизни»).

Изначально мероприятие планировалось провести 14 сентября. Однако, как рассказали «Фонтанке» организаторы, по техническим причинам его пришлось перенести на 5 октября.

Место проведения забега остаётся прежним – Приморский парк Победы.

Для участия необходимо зарегистрироваться. Боле подробно узнать о забеге и пройти регистрацию можно на сайте мероприятия.

Все собранные средства будут направлены на лечение взрослых и детей с онкологическими заболеваниями – подопечных Благотворительного фонда AdVita («Ради жизни»).