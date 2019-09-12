Apple снизила цены на старые модели iPhone в среднем на 20 тысяч рублей

После презентации новинок Apple компания снизила цены на старые модели iPhone. На странице российского интернет-магазина приобрести iPhone 8 и iPhone 8 Plus можно от 39 990 и 44 990 рублей. Сразу после выхода эти модели стоили от 56 990 и 68 990 рублей.

Цена iPhone XR стартует от 49 990 рублей, ранее купить его на официальном сайте можно было минимум за 66 тысяч рублей.

Презентация новых продуктов Apple прошла 10 сентября в Калифорнии. Журналистам показали Phone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max и другие гаджеты компании. iPhone 11 Pro получил ударопрочный дисплей, сразу три камеры, включая одну с возможностями телеобъектива, и обновлённую систему питания. Старт продаж телефонов в России назначен на 20 сентября. Модели будут стоить от 59 990 рублей, 89 990 рублей и 99 990 рублей соответственно.

Пользователи социальных сетей традиционно начали шутить по поводу улучшений и внешнего вида гаджетов сразу после презентации. Тройную камеру сравнили с электроконфорками кухонной плиты и пририсовали третий глаз гендиректору Apple Тиму Куку.

Как пишет Snob, москвичи уже начали продавать места в очереди за новинками у флагманского магазина на Тверской через «Авито» и «Юлу» за 500 тысяч рублей.