На площади Александра Невского завершили крестный ход

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

В Петербурге колонна крестного хода в честь дня перенесения мощей Александра Невского дошла до Александро-Невской лавры днем 12 сентября.

Как передаёт 12 сентября корреспондент «Фонтанки», крестное шествие завершилось молебном на площади Александра Невского. Там прозвучали поздравления от духовных и светских властей Санкт-Петербурга. И состоялось чествование кавалеров ордена Александра Невского – ветеранов Великой Отечественной войны. А в финале прошла рота почетного караула.

Всего в шествии приняли участие, по предварительной оценке, порядка 30 тысяч человек. Среди участников по Невскому шел спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. А на площади всех дожидался врио губернатора Александр Беглов.

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12 сентября 1724 года император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Святой стал покровителем и защитником Северной столицы. В честь этого в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден праздничный крестный ход по Невскому проспекту до Александро-Невского монастыря, где хранились мощи святого благоверного князя. В советское время по понятным причинам крестных ходов не проводилось.

А первый в новое время масштабный крестный ход по Невскому проспекту в честь перенесения мощей князя Александра Невского прошел в 2013 году. Одним из инициаторов возрождения традиции ходить по Невскому проспекту с хоругвями был тогдашний вице-губернатор Василий Кичеджи.