МКБ повысил эффективность обработки заявок на выдачу банковских гарантий в три раза

ПАО МКБ

В апреле 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) запустил роботизированный процесс одобрения клиентских заявок на выдачу банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Внедрение робота позволило в несколько раз увеличить объем обрабатываемых заявок. Один сотрудник банка может в течение дня обработать существенно больший объем заявок, значительно сократив время ожидания клиента.

«Для успешного выхода на рынок с новым продуктом нельзя было игнорировать ряд первоочередных факторов – скорость и удобство. Роботизация процесса рассмотрения заявок позволила достичь максимальной скорости принятия решения – клиент получает уведомление до одного часа, чаще и до 30 минут» – отметил вице-президент по стратегии МКБ Александр Зуев.

«Экспресс-гарантии» позволяют клиенту получить услугу в онлайн-режиме с передачей в банк лишь минимума документов в электронном виде. Банк не требует залога и поручительств, не требует открывать расчетный счет. Клиент при этом может находиться в любой точке страны.

На данный момент объем выдачи превысил 20 млрд рублей.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru/

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