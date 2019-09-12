Один «Мерседес» снёс «Ладой» светофор в Петербурге, а другого выкинул с дороги «Солярис»

Две похожие аварии с «Мерседесами» произошли, видимо, по одному сценарию минувшим вечером, 11 сентября, в Санкт-Петербурге.

На перекрёстке Малого проспекта П. С. и Пионерской улицы, по словам очевидцев, Mercedes ударил LADA XRAY, ехавшую на красный сигнал светофора. «Лада» от бокового тарана перевернулась набок, подмяв под себя светофор.

«На красный шла «Лада». Это у меня прямо под окном, первую помощь оказывали. Все живы, парень травмирован, девочка в шоке. «Лада» под 60 шла, – рассказывает Ольга в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Это проклятый перекрёсток, мы уже как грохот слышим, сразу к окну и за телефон. Слава богу, на переходе никто не стоял, там точно без жертв не обошлось бы».

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В «Мерседесе» по Пионерской улице, по словам Вячеслава, ехал москвич: «Адекватен, говорит, машина каршеринговая».

На перекрёстке Якорной улицы и проспекта Энергетиков, наоборот, «Мерседес» оказался на газоне, а «Солярис» без морды» остался на перекрёстке.

«Слава богу, все живы, – пишет в «ДТП и ЧП» Александра. – На глазах всё это произошло. Водитель из «Соляриса» вышел в шоке, за голову схватился и к «Мерсу» побежал. Из «Мерса» водитель тоже самостоятельно выбрался через пассажирское сиденье».