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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
11.09.2019 17:00
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Элитная недвижимость: за что готов платить покупатель?

Покупатели на первичном рынке становятся требовательнее с каждым годом. Многие опции, ещё несколько лет назад доступные только жильцам элитных домов, сейчас можно найти в большинстве проектов бизнес-класса. Как в таких условиях обеспечить истинную премиальность дома? Об этом беседуем с заместителем председателя совета директоров РСТИ (ГК Росстройинвест) Ниной Креславской.

Элитная недвижимость: за что готов платить покупатель?

Фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)/ Нина Креславская, заместитель председателя совета директоров РСТИ

- Как поменялись требования покупателей к жилью высокого класса за последние годы? Какие факторы сегодня определяют выбор?

– Локация всегда была одним из определяющих факторов. Однозначным фаворитом раньше был Крестовский остров благодаря обилию зелени и однородной социальной среде. Сегодня, когда потенциал этой локации исчерпан, ее фактическим преемником стал расположенный по соседству Петровский остров. Его несомненный плюс – парк площадью 30 га, всего в 700 метрах от которого мы строим ЖК «Familia».

Раньше покупателю было достаточно хорошей локации и большой площади квартиры. Сегодня понятие «жильё» в сознании покупателя вышло за пределы самой квартиры и включает в себя и архитектуру, и внутренний двор, и входные группы, и инженерию. При этом требования к непосредственно приобретаемым квадратным метрам серьёзно выросли, клиентам важна эргономика пространства.

РСТИ (Росстройинвест)
РСТИ (Росстройинвест)

- Какие планировки наиболее востребованы у покупателей элитного жилья?

– Еще несколько лет назад люди спокойно относились к перспективе перепланировки приобретаемой недвижимости. Сейчас покупатели хотят, чтобы застройщик сразу предложил полностью готовое решение.

На пике спроса находятся евро-планировки, которые ценятся в первую очередь за просторную кухню-гостиную, где удобно собираться всей семьей для уютного ужина.

Одним из самых важных критериев стало количество и расположение санузлов, так что мастер-спальни с собственными ванными комнатами – это уже обязательный элемент в премиум-классе. При этом, например, в трёхкомнатных квартирах разделение идёт на «взрослый» санузел при спальне родителей, «детский» рядом с комнатой для ребёнка и «гостевой».

Интересный тренд – это спрос на террасы. Ещё недавно покупатели не очень понимали, как рационально использовать такое пространство при нашем климате. Пример наших северных соседей – Финляндии и Швеции, – где можно нередко увидеть, например, неостеклённые балконы, убедил людей, что и петербургская погода заслуживает террас. Более того, в нашем ЖК «Familia» мы предусмотрели электроподогрев пола террасы, что позволит выпить свой утренний кофе, стоя там босиком даже в сентябре.

Однокомнатные квартиры в премиум-сегменте также весьма востребованы. Сегодня есть много молодых людей в возрасте около 30-35 лет, которые ещё не обзавелись семьёй. Многие из них сконцентрировали усилия на карьере, поэтому уже могут себе позволить жильё высокого уровня. И, кстати, именно они уделяют большое внимание архитектурному решению проекта: им важно, чтобы дом, где они живут, производил впечатление даже на прохожих.

РСТИ (Росстройинвест)
РСТИ (Росстройинвест)

- И чего же хотят такие покупатели от архитектуры нового дома?

– Покупатели элитного жилья, особенно молодые, благодаря частым путешествиям могут похвастаться «насмотренностью», поэтому ждут от архитектуры современного внешнего вида, интересной геометрии и грамотного применения декоративных элементов. При этом не должна страдать функциональность: например, окна «в пол» уже стали обязательным элементом.

При проектировании ЖК «Familia» мы стремились гармонично интегрировать в складывающееся окружение комплекс клубного типа. Поэтому здесь предусмотрены три небольших восьмиэтажных корпуса, где суммарно будет 555 квартир. Фасады выполнены в сдержанной цветовой гамме песочных оттенков с графитовыми акцентами и декоративными элементами из архитектурного бетона, чей орнамент напоминает деревья из соседнего парка.

РСТИ (Росстройинвест)
РСТИ (Росстройинвест)

- Почему решили делать такую просторную зону лобби, это тоже веяние времени?

– В ЖК «Familia» входная зона с лобби-баром – это полноценное пространство для комфортного ожидания гостей и проведения коротких встреч. Архитекторы наградили лобби «вторым светом», благодаря чему высота потолка достигает 6,7 м! Здесь вы с лёгкостью можете назначить деловую встречу, чтобы за чашечкой эспрессо из лобби-бара обсудить дела, или принять курьера из интернет-магазина, чтобы не пришлось пускать в квартиру незнакомого человека.

- Вы упомянули, что покупатели интересуются и техническими характеристиками квартиры. Какова внутренняя "начинка" в Familia?

– Прежде всего, для комплекса будет построена собственная котельная, которая автоматически регулирует температуру подаваемого отопления в зависимости от погоды. Предусмотрена двухступенчатая система очистки воды. Все счётчики будут вынесены за пределы квартир, поэтому сбор их показаний – это уже забота управляющей компании, а не жильцов. В каждой квартире будут установлены видеодомофоны с расширенным функционалом, чтобы можно было наблюдать, например, за машиной в паркинге или за играющим на площадке ребенком.

- Кстати о детях – на какую инфраструктуру могут рассчитывать маленькие жители ЖК Familia?

– Уже в первой очереди, которую мы вводим в эксплуатацию в конце 2021 года, будет встроенный детский сад на 100 мест с собственным отдельным входом и зоной игр. Рядом с ним мы планируем организовать для всех жителей комплекса зелёную зону отдыха площадью примерно 3000 кв.м, где будут высажены деревья и кустарники, проложены прогулочные тропинки.

- Расскажите об опыте работы компании с эскроу-счетами. ЖК Familia продаётся по этой схеме?  

– Строительство ЖК «Familia» обеспечено проектным финансированием от Сбербанка. Именно в этом жилом комплексе мы впервые продали квартиру через эскроу-счёт. Для покупателя в целом ничего не поменялось, просто оформляются несколько другие документы. Однако это позволяет ему быть спокойным не только за свои деньги, но и за то, что объект будет сдан вовремя.  

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК "Familia" – застройщик ООО "РСТИ-Фамилия", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/familia/documents

 

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