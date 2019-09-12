«Тяжелая операция предстоит». Петр Мамонов готовится к шунтированию

Актеру и музыканту Петру Мамонову сегодня, 12 сентября, сделают тройное шунтирование. Об этом рассказала его супруга.

«Тяжелая операция предстоит, три шунтирования. Его перевели в институт Сеченовский, кардиологический, тут есть оборудование высокого уровня», – цитирует 12 сентября заявление Ольги Мамоновой РИА «Новости».

По ее словам, сейчас Петра Мамонова готовят к операции. Ранее он был госпитализирован https://www.fontanka.ru/2019/08/24/038/ с инфарктом, после чего актеру и музыканту сделали операцию. Все концерты Мамонова были отменены.