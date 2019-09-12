«Тяжелая операция предстоит». Петр Мамонов готовится к шунтированию
Актеру и музыканту Петру Мамонову сегодня, 12 сентября, сделают тройное шунтирование. Об этом рассказала его супруга.
«Тяжелая операция предстоит, три шунтирования. Его перевели в институт Сеченовский, кардиологический, тут есть оборудование высокого уровня», – цитирует 12 сентября заявление Ольги Мамоновой РИА «Новости».
По ее словам, сейчас Петра Мамонова готовят к операции. Ранее он был госпитализирован https://www.fontanka.ru/2019/08/24/038/ с инфарктом, после чего актеру и музыканту сделали операцию. Все концерты Мамонова были отменены.
Справка:
Петр Мамонов родился в 1951 году в Москве. В начале восьмидесятых основал рок-группу «Звуки Му». Первое публичное выступление на сцене состоялось в 1984 году. Популярность пришла во второй половине 80-х годов прошлого века. В начале 1990-х стартовала актерская карьера Мамонова — в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз» он сыграл саксофониста-алкоголика. Также играл в театральных постановках, ставил моноспектакли. В 2000-е годы самыми заметными фильмами Мамонова стали «Пыль», «Остров» и «Царь».