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Происшествия
12.09.2019 10:47
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Похудение отложили до завтра. «Фитнес Хаус» на Петроградской закрыли из-за дыма

Пожарная сигнализация остановила тренировочный процесс в клубе «Фитнес Хаус» на Петроградской стороне 12 сентября. Об эвакуации из спортивных залов на улице Профессора Попова, 47, «Фонтанке» сообщил читатель Павел около десяти утра.

«Всех попросили покинуть клуб, сработала пожарная сигнализация», — рассказал горожанин. По его словам, ни дыма, ни запаха гари в здании не ощущалось.

В службе поддержки клиентов «Фитнес Хауса» отметили, что клуб на Петроградской стороне для посетителей всё ещё закрыт. «Возгорание было в самом центре, к нам в клуб попал дым, клуб не пострадал», — прокомментировала собеседница, имея в виду, очевидно, что пожар произошел в комплексе Ленинградского дворца молодежи, который находится на Профессора Попова, 47. В помещениях ЛДМ на сегодняшний день работает много учреждений. У кого из арендаторов могло произойти возгорание, в кассе дворца подсказать не смогли.  

В пресс-службе МЧС Петербурга заявили, что в ведомство сообщение о пожаре по данному адресу не поступало.

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Популярная сеть фитнес-клубов уже не в первый раз за этот год страдает из-за нештатных ситуаций. Напомним, утром 31 июля персонал и посетителей Fitness House на Таллинском шоссе эвакуировали из-за пожара в торговом комплексе «Далпорт Сити», в котором тот находится. Обгорело 40 квадратных метров в одном из павильонов. А 24 мая рабочий день сотрудников «Фитнес-хауса» Софийской улице, 14,  начался с запаха горелой проводки: в бассейне произошло короткое замыкание.

 

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