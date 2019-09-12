Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы

Президент США Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы.

Документы, опубликованный в Федеральном реестре США, цитируют РИА Новости.



Ранее Трамп также продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы".

Исполнительный указ о санкциях за вмешательство был подписан 12 сентября 2018 года с возможностью ежегодного продления: "Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава изменила результаты голосования на каких-либо выборах в США, иностранные державы исторически стремились использовать в своих интересах свободную и открытую политическую систему Америки. В последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства", – говорится в заявлении Трампа.