«Пандора» не спасла. В Металлострое пропал новенький «Ленд Крузер» почти за 6 млн

Дорогостоящего автомобиля лишился посетивший Петербург житель Иваново. Противоугонная система не защитила черный внедорожник от чужих ловких рук.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 11 сентября с заявлением в полицию обратился 53-летний инженер строительной фирмы из Иваново. Автолюбитель припарковал «Тойоту Ленд Крузер 200» 2019 года выпуска с тонированными задними стеклами в посёлке Металлострой у 11-го дома по Железнодорожной улице.

Внедорожник хозяин оставил без присмотра 4 сентября, через неделю не нашёл его на месте. Машина оборудована противоугонной сигнализацией «Пандора», которая в момент кражи не сработала. Потерю водитель оценил в 5,8 млн рублей.