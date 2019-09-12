В Чите пять лет колонии строгого режима получил бывший замкомандующего 29-й армией

Виновным в вымогательстве взяток за покровительство Олега Бирюкова признал Читинский гарнизонный военный суд. Об этом 12 сентября пишет "Чита.ру" со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Забайкальскому краю.

Экс-заместителя командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа (ВВО) по материально-техническому обеспечению полковника Олега Бирюкова обвиняли в том, что с 2014 по 2016 год он неоднократно вымогал взятки у подчиненных в обмен на оказание покровительства и сокрытие недостатков по службе.

За несколько эпизодов получения взятки и «мелкое взяточничество» суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии строгого режима.