Из Казанского собора на руках вынесли женщину. Прихожанке стало плохо во время службы перед крестным ходом
Петербурженке стало плохо во время богослужения в Казанском соборе 12 сентября. К храму вызвали скорую.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», женщину на руках вынесли из Казанского собора и передали медикам. Служба собрала не так много верующих, в здании собора свободно, духоты или давки не наблюдается.
Божественную литургую в Казанском кафедральном соборе возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В 11 утра от собора начнётся крестный ход в честь дня Александра Невского. Готовиться к шествию начали с утра, в центр города подтягивали сотрудников ОМОНа в большом количестве.
«Фонтанка» ведет трансляцию крестного хода.
Справка:
Напомним, крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского - возобновленная традиция Петербурга. После перерыва, связанного с революцией и советским периодом, шествие проводится в седьмой раз. В 2013 году литургию в Александро-Невской лавре служил патриарх Кирилл. После этого было решено проводить подобный крестный ход каждый год 12 сентября.