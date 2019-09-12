Из Казанского собора на руках вынесли женщину. Прихожанке стало плохо во время службы перед крестным ходом

Петербурженке стало плохо во время богослужения в Казанском соборе 12 сентября. К храму вызвали скорую.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», женщину на руках вынесли из Казанского собора и передали медикам. Служба собрала не так много верующих, в здании собора свободно, духоты или давки не наблюдается.

Божественную литургую в Казанском кафедральном соборе возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В 11 утра от собора начнётся крестный ход в честь дня Александра Невского. Готовиться к шествию начали с утра, в центр города подтягивали сотрудников ОМОНа в большом количестве.

«Фонтанка» ведет трансляцию крестного хода.