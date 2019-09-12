Невский перекрыт: в центре Петербурга тысячи верующих начали крестный ход

Тысячи верующих вышли на традиционный крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского. Мероприятие проводят Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви Московского патриархата и региональная общественная организация «Молодежная палата Санкт-Петербурга».

Как передает корреспондент «Фонтанки» 12 сентября, в 9:00 началась Божественная литургия в Казанском соборе. Ее возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. А в 11:00 стартовало молитвенное шествие с Казанской иконой Божией Матери к площади Александра Невского. В 12:00 начнется малый крестный ход с мощами святого из Свято-Троицкого собора на площадь его имени. Два молитвенных шествия встретятся на площади, где будет совершен молебен, прозвучат поздравления от духовных и светских властей Санкт-Петербурга. Состоится чествование кавалеров ордена Александра Невского – ветеранов Великой Отечественной войны.

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Праздник завершится прохождением роты почетного караула.

В прошлые годы участие в шествии принимали от 50 до 100 тысяч человек, и в этом году в колоннах с иконами и песнопениями идут явно не меньше.

12 сентября 1724 года император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Святой стал покровителем и защитником Северной столицы. В честь этого в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден праздничный крестный ход по Невскому проспекту до Александро-Невского монастыря, где хранились мощи святого благоверного князя. В советское время по понятным причинам крестных ходов не проводилось. А первый в новое время масштабный крестный ход по Невскому проспекту в честь перенесения мощей князя Александра Невского прошел в 2013 году. Одним из инициаторов возрождения традиции ходить по Невскому проспекту с хоругвями был тогдашний вице-губернатор Василий Кичеджи.

Движение в центре города начали перекрывать накануне, 11 сентября. Полный список перекрытий читайте здесь.