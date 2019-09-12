На Охте транспортный коллапс: центр начинают перекрывать из-за крестного хода

В центре Петербурга начали перекрывать движение в связи с проведением крестного хода, посвященного Дню памяти Александра Невского. Самая тяжёлая транспортная ситуация сейчас на Охте, на подъездах к мосту Александра Невского, на Старо-Невском и в «спальном» Красногвардейском районе.

Загруженность Заневского проспекта и проспекта Косыгина в центр утром 12 сентября «Яндекс.Пробки» оценивают в 9 баллов, что на 4 балла выше обычного. В пробке длиной 4,7 километра (Заневский проспект, мост Александра Невского, площадь Александра Невского, Невский проспект, от проспекта Косыгина до Полтавской улицы) можно потерять 55 минут, что на 35 минут больше обычного.

По данным «Яндекс.Карт», Косыгина стоит до улицы Передовиков; на Малоохтинском проспекте и Октябрьской набережной пробка длиной около 4 километров; на Новочеркасском и Дальневосточном проспектах — 2,6 километра. Заторы и на подъезде к Большеохтинскому мосту.

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Крестный ход пройдет от Казанской площади до Александро-Невской лавры с 11:00 до 12:30. Движение по проспекту полностью перекроют с 10:30 до 13:30. Крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского – возобновленная традиция Петербурга, подобный крестный ход решено проводить каждый год 12 сентября.

В целом в Петербурге сейчас «жёлтые» 5 баллов. «Яндекс.Пробки» с утра фиксировали ещё несколько проблемных участков: