Росстат высчитал средний возраст россиянина. Самым молодым регионом стала Чечня

Средний возраст жителя России составил 40 лет. Он вырос за десять лет на полтора года.

Данные Росстата с последними измерениями цитирует 12 сентября RT. В 2018 году (на который производились подсчеты) у мужчин средний возраст составляет 37,26 года, у женщин на пять больше — 42,41 года.

Самые молодые люди — 28,68 года — живут в Чечне и Туве — 29,75. А самым возрастным регионов стала Тамбовская область – 43,4. В число регионов с более высоким средним возрастом вошла Тульская (43,31), Рязанская (42,79), Пензенская (42,62) области и Москва (42,3).

Почти за десять лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года. Так, согласно данным статистической службы, на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.