«Соцработницы» из табора перекочевали в квартиру пенсионерки на Васильевском. Пропали миллион рублей, тысячи долларов и евро

Хранение денег по старинке привело к миллионным потерям в бюджете петербурженки почётного возраста. Иностранную валюту и рубли наличными забрали две незнакомки. В квартиру они попали с благими намерениями.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 12 сентября, накануне с заявлением в полицию обратилась 87-летняя жительница Васильевского острова. Пенсионерка рассказала о визите в квартиру на улице Кораблестроителей двух соцработниц. После их ухода тайники с деньгами пенсионерки оказались опустошёнными.

Из полиэтиленового пакета из-под пылесоса пропали 2000 долларов США и 6000 евро, ещё 1,6 млн рублей исчезли из книжки, припрятанной в шкафу. Общий ущерб превысил 2,1 млн в рублевом эквиваленте.

Полиции пожилая дама описала приметы фейковых сотрудниц соцслужб. По её словам, навестившим её женщинам на вид около 50 лет и они будто бы имеют отношение к представителям кочевого народа.