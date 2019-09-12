Замруководителя штаба Навального в Петербурге Ольгу Гусеву доставили в СК. Счет городов с обысками перевалил за третий десяток

Пока статус Гусевой обозначен как свидетельский. Об этом 12 сентября в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его данным, в СК регионов скорее всего будут доставлены и другие обыскиваемые с утра активисты: «За этим следует доставление в СКР и допрос в качестве свидетеля. Все следователи действуют по отдельным поручениям от главы следственной группы Рустема Габдулина (расследует дело о «массовых беспорядках» в Москве. – Прим. ред.)».

Обыски в жилище активистов проводятся на основании 94 постановлений Басманного суда Москвы от 4 сентября 2019 года.

На 9:30 следственные мероприятия в отношении сотрудников штабов Навального и его сторонников проходят в 39 регионах. Общее количество обысков превышает 150, задействовано не менее 1000 сотрудников силовых структур.

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В Петербурге в 6 утра пришли к начальнику его штаба Александру Шуршеву, его заму Гусевой и муниципальному депутату, члену Альянса учителей Даниилу Кену.