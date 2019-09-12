Негодование и злость в Лисьем Носу. Выборы в «пограничном состоянии»

Общественных волнений в Лисьем Носу не было с 1989 года. Тогда, чтобы возмутить жителей поселка, понадобился целый Диснейленд. Сегодня хватило одного Вадима Грудникова.

Один-единственный лишний бюллетень, загадочно материализовавшийся после трех пересчетов содержимого избирательных урн, перевернул результаты муниципальных выборов в Лисьем Носу. Избирательный аттракцион происходит по всему городу, но в этом месте Приморского района он вывел народ на улицы. «Фонтанка» откликнулась на приглашение жителей и приехала посмотреть, как под требованием признать выборы недействительными подписались больше 250 человек.

Первый автозак приветливо мигал аварийкой на съезде на Дуговую улицу, что ведет к дому культуры в Лисьем Носу. Второй стоял под мостом. Третий припарковался непосредственно около центральной площади, где жители Лисьего Носа, непривычные к такому вниманию со стороны силовиков, собирались на площади.

– Кто инициировал сбор? – строго спросил начальник Управления МВД по Приморскому району подполковник Уртаев.

– Это господин Грудников, который украл наши выборы! – раздалось из толпы. Полицейский тут же предложил шутнику пройти «поговорить наедине». Толпа загудела.

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– Я хочу разъяснить, за что может наступить ваша ответственность, – попытался разрядить напряжение подполковник. – Я не против того, чтобы вы пообщались, я предупреждаю, чтобы вы не переступили черту закона. Я защищаю закон.

– Защищайте основной закон, Конституцию! – выкрикнул из толпы крепенький старичок.

– Это уже призывы, вы границу нарушаете! – одернул его Уртаев. Впрочем, собрать подписи разрешил, пояснив, что это – «пограничное состояние». Но если без призывов, скандирований и плакатов, то – можно.

Лисий Нос 8 сентября выдал рекордную явку в 47 процентов. Как объяснили корреспонденту «Фонтанки» на площади, в поселке был настоящий эмоциональный подъем – люди очень хотели сменить муниципальную власть (в Лисьем Носу живет меньше 5 тысяч человек, из них избирательным правом обладают 2313. Голосовать 8 сентября пришли 1087 жителей Лисьего Носа). Но, когда дело дошло до подсчета голосов, что-то пошло не так.

Результаты двое суток не появлялись в системе ГАС-«Выборы». А когда возникли, оказалось, что кандидаты из прежнего муниципального совета внезапно получили больше голосов, чем нашлось для них в урнах вечером 8 сентября.

В Лисьем Носу два избирательных округа, № 3 и № 4. Результаты последнего изменились при введении в систему ГАС- «Выборы». По счастливой случайности именно по этому округу выдвигался глава МО Вадим Грудников.

Как следует из письма, которое участники схода адресуют председателю ЦИК Элле Памфиловой, протокол об итогах голосования по избирательному округу № 4 был подписан председателем УИК № 1730 утром 9 сентября. В письме указано даже точное время — 11 часов и 21 минута. Этому предшествовала довольно мучительная для членов комиссии ночь — бюллетени пересчитывали три раза. Затем больше суток все документы, в том числе пакет с бюллетенями, хранились в кабинете Грудникова, в сейфе. Во второй половине дня 10 сентября комиссия приняла решение пересчитать бюллетени в четвертый раз. И около 19 часов вечера этот пересчет стартовал. Перед началом процедуры наблюдатели, которые в деталях сфотографировали и засняли на видео упаковку с бюллетенями, отметили, что со вчерашнего дня ее внешность претерпела некоторые изменения. Но ИКМО решила не упоминать об этом в протоколе. При пересчете оказалось, что в пачке на один бюллетень больше, чем было в ночь на 9 сентября. А еще куда-то исчез бюллетень, в котором стояло всего две галочки за кандидатов в муниципалы. Его запомнили, потому что у членов комиссии он вызвал смех — отмеченные в нем граждане как раз накануне подрались, а бюллетень их вроде как объединил. «На мешке с бюллетенями было видно, что скотч отклеивали, – рассказал «Фонтанке» кандидат в муниципальные депутаты Сергей Бондин. – И прибавилось два бюллетеня с шестью галочками, которых не было раньше. Такое просто невозможно после трех пересчетов. Если бы пересчитывали один раз, я бы еще поверил. После четвертого пересчета у тех кандидатов, которые раньше состояли в совете, но теперь не прошли, появились дополнительные голоса, обеспечившие победу».

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Возмущенные местные жители окружали здание муниципального совета в день финального пересчета. Но измененные результаты все равно были внесены в систему ГАС-«Выборы».

Вадим Грудников уже становился героем публикаций «Фонтанки». Летом 2016 года он как-то невнятно отреагировал на то, что жители Лисьего Носа лишились пляжа, который оккупировали богатые коттеджи. Тогда же «Фонтанка» выяснила, что муниципальный заказ в Лисьем Носу получали компании, связанные с Грудниковым. Да еще и весьма формально отчитывались о выполнении оплаченных из бюджета работ. В итоге муниципалитетом заинтересовалась Контрольно-счетная палата.

О хозяйственно-экономических способностях главы МО по поселку ходят легенды. Участники схода пересказывают историю о его долгах по кредитам. «Как он может вести дела нашего муниципального образования, если он не смог даже собственный бизнес вести», – возмущаются жители. Сегодня, согласно порталу ФССП, у господина Грудникова есть только один долг, датированный февралем 2019 года, — по квартплате, на сумму 86 759 рублей. Все остальные дела по взысканию долгов с главы МО «Лисий Нос» прекращены по ст. 46 ч. 1 п. 4 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Возможно, жители Лисьего Носа и не обратили бы внимания на экономические таланты главы МО, если бы он реагировал на их просьбы.

«В течение нескольких лет я боролась за то, чтобы остановки общественного транспорта в нашем поселке убирали от мусора и снега, – рассказала «Фонтанке» Надежда Силакова. – Не пройти от Леншоссе до остановки «Горское кладбище», там никогда зимой не чистят, летом все в окурках и семечках. Я написала письмо господину Грудникову и месяц ждала ответа. Он ответил: мы никакого отношения к этим остановкам не имеем. Я пошла к нему и спросила: «Вам не стыдно?» Остановки, может быть, и не ваши, но пользуются ими жители Лисьего Носа, вы обязаны нас поддержать и защитить. Он сказал: «Нет». Я никогда не буду голосовать за человека, которому абсолютно безразлично, что происходит в поселке».

«Я житель Лисьего Носа в шестом поколении, – говорит Вера Шустова. – И мне больно смотреть, что с ним сейчас делают. Нам говорят — ваша территория только до забора вашего дома, а за забором мы можем делать что хотим. Прямо около моей калитки вырыли огромную пятиметровую яму. Порвали газ, воду несколько раз отключали. И теперь я за свой счет должна сделать подъезд к своему дому. Эту яму не закопали даже, закидали какой-то грязью».

Наталья Иллемаст припомнила главе МО, как он пожалел несколько досок на мостки через железнодорожные пути – переход к кладбищу. «Раньше там всегда были настелены досочки, – говорит жительница Лисьего Носа. – И мы просили муниципальный совет: сделайте нам мостки! Они говорят: нет, это не наша территории, это РЖД. Мы ходим, ломаем ноги. У меня маме 91 год, ее приходится на руках переносить через эту железную дорогу. А зимой снег не чистят, проехать невозможно ни на финских санках, ни на машине зимой».

Отдельная боль Лисьего Носа — то, что людям, которые вроде как живут в Петербурге, приходится носить воду из колонки на улице. Считается, что поселок газифицирован, на деле газ не проведен ни в одно учреждение. «В доме культуры прямо здесь стоит ящик с соляркой, – рассказала «Фонтанке» одна из участниц схода. – Это просто опасно. Месяц отапливания соляркой стоит 30 тысяч, а газом — три тысячи. Вторая проблема — водопровод и канализация. На канализацию для Лисьего Носа выделено 3,5 миллиарда рублей, но она предназначена не для жителей поселка, а для многоэтажных домов, которые здесь собираются строить».

На фоне коммунальных бед причуды муниципальных выборов жители Лисьего Носа восприняли как плевок в душу.

«В поселке был патриотический подъем. Я сам первый раз на подъеме был. Все шли голосовать, хотели сменить власть, – рассказал житель Лисьего Носа Георгий. – У человека есть пять чувств: обоняние, слух и так далее. Девяностые годы дали чувство частной собственности. А потом у нас появилась возможность избирать и выставить свою кандидатуру. Сколько у нас из народа вышли людей: и губернаторы, и министры. А здесь такой подлог, и этого чувства нас лишили. Такими темпами через год нас лишат и чувства собственности, а потом и еще чего-нибудь. Вы только посмотрите, сколько полиции нагнали».

Кандидат в муниципалы Екатерина Михалева победила по округу № 3. Если ЦИК решит отменить выборы в Лисьем Носу, она своей победы лишится. «Я готова к тому, что, если выборы признают недействительными во всем Лисьем Носу, придется все начинать сначала, – сказала она «Фонтанке». – Потому что стать депутатом — не самоцель для меня. Я пошла на выборы, чтобы сменилась власть, и получается, что я своей цели не достигла».

Сергей Бондин, один из тех, кто в результате четвертого пересчета бюллетеней лишился места в муниципальном совете, обещает судиться, как в 2011 году, запомнившемся массовыми фальсификациями на выборах. Тогда Бондин выдвигался в Законодательное собрание, но не прошел. «Сейчас ЦИК уже вряд ли сможет повлиять на что-то, – говорит Бондин. – Будем обращаться в суд, подадим заявления в следственный комитет и прокуратуру».

Лисий Нос имеет опыт сопротивления. В конце 1980-х поселок решительно отказал канадскому бизнесмену Сайрусу Итону. Филантроп хотел построить здесь гигантский Диснейленд. Против проекта тоже собирали подписи, устраивали митинги. В 1989 году был избран первый демократический Ленсовет, который окончательно спустил проект парка развлечений на тормозах.

...За час под резолюцией народного схода набралось около 250 подписей. «Власть поселка Лисий Нос не выполняет своих прямых обязанностей — служить нам в решении насущных проблем, – говорится в документе. – Мы выражаем недоверие депутатам 5-го созыва и главе муниципального образования В. М. Грудникову. Мы не хотим их видеть в 6-м созыве». Жители Лисьего Носа требуют признать выборы недействительными и дать правовую оценку действиям председателя ИКМО 1730 Олега Шандарова.

«Фонтанка» дозвонилась до Вадима Грудникова.

– Я и не знал, что народный сход будет. Меня туда никто не приглашал, – сказал он.

– Почему люди уверены, что у них украли выборы?

– Я не знаю, я это не комментирую. Я ни у кого ничего не воровал, – грустно ответил Грудников. – Направьте вопросы моему секретарю. Пока я тут еще работаю.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»