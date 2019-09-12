Миллиардер из списка «российских олигархов» заключил сделку с Минфином США

Соглашение о досудебном урегулировании спора подписал Валентин Гапонцев, проживающий последние 20 лет в США, и американский Минфин. Бизнесмен требовал от ведомства исключить его из списка «российских олигархов».

Документ о сделке размещен в электронной базе судов, сообщает Forbes 12 сентября. Владелец американской IPG Photonics и Минфин договорились заморозить производство по иску бизнесмена до 11 сентября 2022 года и полностью закрыть его, если к тому моменту ни у одной из них не возникнет возражений.

Минфин США включил Гапонцева в список «российских олигархов» по закону «О противодействии неприятелям Америки через санкции». Таким образом, его компания попала в список сообщников неприятеля США, с которым американский бизнес не должен иметь общих дел. После этого бизнесмен подал в суд с требование возместить ущерб от ухода контрагентов.

Гапонцев жаловался, что ведомство подошло халатно к составлению списка и просто скопировало российских миллиардеров журнала Forbes от 28 марта 2017 года.