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Туризм
12.09.2019 09:03
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Медведев утвердил перечень из 53 стран, жители которых могут приехать в Петербург по электронной визе

Кто сможет уже в октябре приехать в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по упрощенной по получению и укороченной по времени визе, определил премьер-министр  Дмитрий Медведев.

Он, как утверждают 12 сентября РИА Новости, утвердил соответствующий перечень из 53 государств, в который вошли все страны Евросоюза. Граждане этих государств уже пользуются идентичным порядком при посещении Калининградской области и Дальнего Востока, а с 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.

Напомним, что электронную визу будут выдавать иностранцу по решению МИДа РФ на основании заявления, которое нужно заполнить на сайте министерства не позднее чем за четыре дня до даты въезда в Россию.

Срок визы – до 30 календарных дней. В этот период можно пребывать в стране не более восьми суток. При этом консульский сбор за выдачу электронных виз не взимается.

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Указ о нововведении с 1 октября 2019 года подписал президент РФ Владимир Путин.

 

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