Центр Петербурга занимают грузовики и ОМОН. Город готовится к крестному ходу

Скопление тяжелой техники наблюдается в центре Петербурга за два часа до начала крестного хода 12 сентября, посвященного Дню памяти Александра Невского.

Около десятка грузовиков защитного цвета выстроились у Александринского театра. Сотрудники ОМОНа в большом количестве замечены горожанами на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки, у Думской улицы и у Садовой.

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К крестному ходу начали готовиться в Петербурге накануне. Проезжую часть, по которой пройдёт ортодоксальное шествие, отделили от «светских» тротуаров.

«По Невскому проспекту пройдут не только «ортодоксы». Светские люди в весьма большом количестве завтра примут участие в общегородском шествии по главной магистрали города. В нем могут принять участие не только верующие, но и все желающие присоединиться... Об этом мы говорим постоянно – мы ждем всех, кому ценны понятия веры, традиции, единства. Разделение профессионалами потоков при большом скоплении людей происходит по причине безопасности людей. И делают это на шествии Бессмертного полка 9 Мая точно так же», — заявили «Фонтанке» в Санкт-Петербургской метрополии вчера.

Крестный ход пройдет от Казанской площади до Александро-Невской лавры с 11 до 12.30. Движение по проспекту полностью перекроют с 10.30 до 13.30, с сегодняшнего вечера запрещена парковка на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой до Невского, нечетной стороне канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой и в переулке Сергея Тюленина.