На Алтае СК возбудил дело против опекунши, истязавшей двух подростков-приемышей

Рассказы об издевательствах, систематических побоях и психологическом давлении на двух подростков легли в основу уголовного дела в отношении жительницы одного из сел Залесовского района Алтайского края. СК квалифицировало поведении опекунши по статье 117 , часть 2, а, г (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным следствия, сообщает 12 сентября пресс-служба СК, с июня 2016-го по сентябрь 2019 года в женщина-опекун систематически истязала двух приемных детей – брата и сестру 2006 и 2007 годов рождения. Помимо рукоприкладства к ним применялось и психологическое насилие: женщина использовала незначительные поводы для наказания детей. Всего под опекой у женщины находились трое несовершеннолетних детей.

На данный момент дети изъяты из опекаемой семьи.

Следствие помимо изучения деталей жизни семьи будет оценивать и действия сотрудников опеки.