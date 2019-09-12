Еще солнечно, но ненадолго. Циклонический вихрь накинет на Петербург плотную пелену облаков

Утром 12 сентября в Петербурге еще солнечно, но это буквально на несколько часов. На Северную столицу ползут облака, которые подбрасывает, по словам специалистов, циклонический вихрь.

«Санкт-Петербург сегодня останется на периферии далекого циклонического вихря, – пишет в Facebook ведущий синоптик центра «Фобос» Игорь Леус. – Его облачные поля временами будут закрывать небо плотной пеленой, во второй половине дня проливаясь небольшими и локальными дождями. При этом продолжится постепенное ослабление притока солнечного тепла».

Днем воздух прогреется до +20…+22°, по области — до +18…+23°. Ветер юго-западный, 6 – 11 м/с, порывистый.

Похоже, что с погодой еще повезет участникам крестного хода по Невскому проспекту, который начнется в 11 утра. А дальше — как получится.

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В ближайшие дни будет уже не так тепло. Северо-Западный гидрометцентр дает в своем прогнозе +16 в пятницу, +14 в субботу.

В Москве сегодня тоже последний день бабьего лета.