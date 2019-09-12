Минтруд подсчитал размер минимальной зарплаты на 2020 год

Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал и МРОТ на следующий год. Об этом 12 сентября сообщает «Российская газета» со ссылкой на законопроект Минтруда.

Итак, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году должен составлять 12130 рублей. По закону, минимальная зарплата должна быть равна прожиточному минимуму трудоспособного человека. Он, соответственно, меняется каждый год. Поэтому каждый год министерство его пересчитывает и утверждает.

Когда законопроект будет утвержден на рабочей группе, его внесут в Государственную Думу.