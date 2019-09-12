Данные о доходах россиян Пенсионный фонд и налоговая могут передать бюро кредитных историй

Такие бюро будут анализировать информацию о долговой нагрузке и давать банкам рекомендации о перспективах дальнейшего кредитования того или иного человека. Об этом 12 сентября пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Известия».

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, первые поправки в Закон «О кредитных историях» могут быть рассмотрены уже в этом месяце.

Стоит отметить, что на обсуждении этой инициативы на закрытой встрече в Ассоциации банков России участники заявили о готовности получать показатели долговой нагрузки или информацию, чтобы самим её рассчитать – бесплатно и без разрешения заемщиков. Однако в ПФР заявили, что по закону персональные данные нельзя передавать без согласия гражданина.

В ЦБ также полагают, что передача данных россиян о взятых кредитах без их согласия станет нарушением их прав.