«Агора»: Обыски у оппозиционеров идут в 29 регионах страны

По меньшей мере, в 29 регионах России утром 12 сентября идут обыски в офисах «Фонда борьбы с коррупцией» и движения «Голос», сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«Обновляю. 29 городов. В каждом несколько адресов – до 5-7, включая офисы и дома/квартиры. Речь не только о сотрудниках ФБК и штабов Навального, но и активистах Голоса. В общей сложности более 100 одновременных обысков по стране», – написал правозащитник в своем телеграм-канале около восьми утра по московскому времени.

По его информации, оперативные мероприятия идут, в том числе, в Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Липецке, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пензе, Перми, Омске, Оренбурге, Саратове, Ставрополье, Тамбове, Томске, Тюмени, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске.

Напомним, что идут обыски и в Петербурге. Полиция пришла к главе регионального отделения ФБК Александру Шуршеву, его заместителю Ольге Гусевой, активисту Даниилу Кену.