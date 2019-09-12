Команда Кусто предложила экологам помощь в освобождении белух из «китовой тюрьмы»

Экологам, обеспокоенным тем, что из-за паводка на Амуре, до октября не успеют выпустить оставшихся белух из бухты Средняя в Приморье, готова прийти на помощь команда исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто.

Как сообщает 12 сентября РИА Новости со ссылкой на руководителя региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрия Лисицына, первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня. Вторую – из трех косаток – 16 июля, третью партию из трех косаток – 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа.

Однако, по данным Минприроды, в «китовой тюрьме» остаются 75 белух. Их транспортировку должны были начать в четверг, но отложили из-за паводка на Амуре. Между тем, выпуск животных необходимо завершить до конца октября, так как в это время в Охотском море начинаются штормы.

Greenpeace России обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой помочь вывезти на судах оставшихся в «китовой тюрьме» белух.