Математик Дмитрий Богатов которого ранее из-за аккаунта в Tor обвиняли в призывах к массовым беспорядкам, уехал из России

О том, что отъезд состоялся год назад, а в сентябре 2019 года мужчина получил разрешение на работу в США, он сам написал в телеграм-канале 12 сентября.

«Я и моя жена, программист/преподаватель и биолог, ищем работу. Если вы сейчас не заняты сборкой чемоданов и можете трудоустроить, порекомендовать, помочь -- сделайте это», – пишет отмечая, что « война уже проиграна»: «Я слежу за новостями, и я не вижу перспектив на лучшие времена. Я снимаю шляпу перед теми, кто всё ещё пытается сражаться за права человека и демократию в России».

Преподаватель математики в Московском финансово-юридическом университете и программист был задержан весной 2017 года. Его обвинили в том, что он разметил в сети Интернет под псевдонимом «материалы, побуждающие к организации массовых беспорядков в центре Москвы». По версии следствия, все призывы были опубликованы с несколько IP-адреов, и один из них принадлежал Богатову. Математика провел под страже около месяца, а потом был сначала переведен под домашний арест, а в январе 2018 года освобождён под подписку о невыезде. 17 мая 2018 года стало известно о закрытии уголовного дела за отсутствием состава преступления.