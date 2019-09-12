В Петербурге у соратников Навального проводятся обыски. К сотрудникам его штабов пришли более, чем в десяти регионах

О том что в районе шести утра одновременно сотрудники правоохранительных органов начали ломать двери в квартирах сотрудников штабов оппозиционного политика Алексея Навального в Петербурге, они сами начали писать в twitter.

Так, по словам главы штаба Александра Шуршева, полиция начала ломится в 6.03.

Домой ломится полиция — Александр Шуршев (@Shurshev) September 12, 2019

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Примерно в тоже время пришли по адресу регистрации Даниила Кена из Альянса учителей. Как рассказал «Фонтанке» его брат, Кену позвонила перепуганная мама со словами, что в квартиру ломают дверь, и он сразу же поехал домой. Как написал Даниил в Twitter, такие же мероприятия начались и у замначальника штаба Навального Ольги Гусевой.

У меня дома по адресу регистрации ломают дверь в квартиру. Видимо обыск. Там мама сейчас и я туда еду. Есть адвокат?

89214204235 я

89213386396 брат Войцех — Daniil Ken (@daniilken) September 12, 2019

В штабе «Фонтанке» сообщили, что ни с кем из названных троих с шести утра связи нет.

Как сообщает «Медиазона» , силовики пришли с утра к сотрудникам штабов Навального в 14 регионах. Среди них Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Оренбург и Челябинск.