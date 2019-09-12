Экс-чиновница требует 100 тысяч с родителей сбитого ею мальчика. Женщине не хватает на ремонт иномарки

В Октябрьском суде Мурманска 11 сентября началось рассмотрение иска бывшей сотрудницы регионального министерства образования Лилии Хоруженко. Она требует с родителей подростка, которая сбила год назад в дачном поселке Юркино, компенсацию за царапины на машине.

Как сообщает издание «СеверПост», Хоруженко хочет взыскать с них 100 тысяч рублей за повреждения, которые получил ее автомобиль во время аварии.

Ребенок, получивший в ДТП сотрясение мозга и перелом челюсти, по словам родителей, до сих пор проходит лечение: «На машине тогда было несколько царапин, а у ребенка сломана челюсть и передние зубы, куча ушибов. После аварии она орала на ребенка до тех пор, пока не подбежали очевидцы. Ну, и теперь подала на нас в суд на возмещение ремонта своей машины», — рассказал отец пострадавшего.

Отметим, что сама чиновница никакой ответственности за аварию не понесла, так как, по мнению ГИБДД, ребенок выехал со второстепенной дороги на главную, по которой следовала иномарка чиновницы.