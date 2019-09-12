«ВКонтакте» вычистит свою сеть от пиратских книг

Социальная сеть подписала антипиратский меморандум с крупными книжными издательствами «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес» и Ассоциацией по защите прав в интернете. Об этом 12 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей этих организаций.

«ВКонтакте» планирует автоматизировать работу по поиску и удалению загруженных без разрешения правообладателя книг. А также собирается ввести проверку соответствующих файлов до их загрузки. Для этого будет использоваться специальная программа Copyright Check. Она будет сверять файл с легальными копиями, и если они не совпадут, пользователь не сможет выложить книгу. При проверке файлов будет использоваться база книжного интернет-магазина «Литрес»,а для аудиоверсий — сервис Biblio.

Представитель «ВКонтакте» эту информацию не прокомментировал.