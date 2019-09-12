Великобритания назвала самое грозное оружие России

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», имеющиеся на вооружении российских военных, требуют от британских скорейшего ответа. Об этом сообщает Jane's 360 со ссылкой на заявление помощника по потенциалу и боеготовности начальника штаба Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Джулиана Болла.

Выступая на мероприятии Defence & Security Equipment International (DSEI) Exhibition 2019, военный заметил, что создаваемые Москвой зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра ставят под сомнение возможности Лондона оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию в оспариваемых регионах.

Справиться с подобным ограничением Болл предлагает, в частности, применением искусственного интеллекта и перспективных вооружений, а также изменением тактики ведения военных действий.

В августе тяжелый стратегический малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США впервые полетал с двумя истребителями пятого поколения F-35B Lightning II Королевских ВВС. В апреле 2018 года британское издание Business Insider назвало перспективный российский ядерный подводный беспилотный плавательный аппарат «Статус-6» устройством «Судного дня».