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Авто
12.09.2019 00:36
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«Электрический» автосалон: электрокары и гибриды захватили Франкфурт

«Электрический» автосалон: электрокары и гибриды захватили Франкфурт

Европейские автопроизводители за последнее время вложили десятки миллиардов долларов в разработку моделей электромобилей и гибридов. Многие из этих моделей дебютировали 11 сентября на выставке во Франкфурте и скоро отправятся в дилерские центры. Франкфуртский  международный автосалон или, как он официально называется, Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) стал поистине электрическим.

Крупнейшая мировая деловая газета The Wall Street Journal в своей статье от 11 сентября пишет, что одной из основных причин такого интереса к гибридам и электрокарам являются все более строгие экологические нормы, вводимые в Европе. До сих пор выпуск электромобилей в основном остается убыточным бизнесом. Производство одного электрокара обходится в среднем на 12 000 долларов дороже, чем аналогичного бензинового автомобиля. Одни только батареи могут стоить дополнительно от 5 до 7 тысяч долларов.

Если в ближайшее время не случится каких-то заметных технологических прорывов, которые позволят существенно снизить стоимость компонентов и затраты на производство электромобилей, единственным способом получения прибыли для производителя останется только выпуск электромобилей в таком большом количестве, которое позволит снизить цену за счет массового производства.

Но чтобы продавать такое количество электромобилей, на них должен быть соотвествующий спрос. Массовый спрос может возникнуть только после того, как электромобили станет покупать и эксплуатировать проще и выгоднее, чем аналогичные бензиновые автомобили. Возникает замкнутый круг: чтобы снизить цену нужен массовый спрос, но чтобы возник этот спрос, цена должна быть ниже. Одним из способов «подстёгивания» спроса могут быть вводимые государствами льготы и прямые стимулирующие выплаты.

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«Сами по себе электромобили рынок не завоюют. Государственные субсидии и стимулы будут продолжать играть огромную роль», – приводит WSJ мнение исполнительного директора Volkswagen Герберта Дисса.

Новые технологии проникают на рынок, как правило, через дорогие, премиальные, эксклюзивные товары, и электромобили в этом смысле не исключение. На Франкфуртском автосалоне Volkswagen, второй крупнейший в мире производитель автомобилей, впервые показал публике новый полностью электрический компактный автомобиль под названием ID.3, который теоретически ориентирован на массового покупателя, однако по цене скорее относится к премиум сегменту.

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В то же время производитель спортивных автомобилей Porsche, также входящий в концерн VW, продемонстрировал полностью электрический четырехдверный седан Taycan, явно находящийся на другом конце спектра, в категории дорогих спорткаров.

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Еще одна немецкая люксовая марка Mercedes-Benz представила электрический концепт EQS, который, возможно, придет на смену флагману бренда – седану S-класса, хотя его дизайн на сегодняшний день все-таки кажется слишком радикальным.

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Итальянский производитель суперкаров Lamborghini показал свою первую «электрофицированную» модель – гибридный Sian. Это на сегодняшний день самая быстрая и мощная машина в истории бренда, но и цена у нее соответствующая.

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Пожалуй, одной из немногих попыток сделать доступный и массовый электромобиль можно признать новый компактный городской электрический хэтчбэк Honda E. Его цена уже более-менее сопоставима с бензиновыми аналогами, хотя, как и в случае с Volkswagen, эти аналоги относятся все-таки к премиум-сегменту.

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Продажи электромобилей в Европе, несмотря на принимаемые государствами Евросоюза меры, все еще весьма слабые, констатирует The Wall Street Journal. В первой половине этого года на электромобили и гибриды приходилось всего 2,4% от общего объема продаж автомобилей в ЕС.

В глобальном масштабе рынок электромобилей также остается крошечной нишей. Но автомобильные компании понимают, что у них нет иного выбора, кроме как уделять все больше внимания исследованиям и разработкам в области электротранспорта и налаживать выпуск все новых моделей гибридов и электрокаров.

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