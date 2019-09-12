МИД РФ посоветовал россиянам не ездить в Непал из-за лихорадки денге
Министерство иностранных дел РФ посоветовало россиянам не посещать Непал из-за опасной болезни.
? В Непале – повышенный риск заражения лихорадкой денге. Численность инфицированных в стране приближается к 10 тыс. человек. Зафиксированы смертельные случаи. Настоятельно рекомендуем воздержаться в ближайшее время от посещения южных районов Непала. #Непал #Лихорадка #Денге pic.twitter.com/Wxir9TaHK4
— МИД России ?? (@MID_RF) 11 сентября 2019 г.
"В Непале – повышенный риск заражения лихорадкой Денге. Численность инфицированных в стране приближается к 10 тыс. человек. Зафиксированы смертельные случаи. Настоятельно рекомендуем воздержаться в ближайшее время от посещения южных районов Непала", – предупреждает министерство.